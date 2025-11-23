 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище

Гладков заявил о решении критической ситуации на Белгородском водохранилище
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Специалисты за пять дней стабилизировали ситуацию на Белгородском водохранилище, связанную с повреждением плотины 25 октября в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

«В течение пяти суток критическая ситуация была решена. <...> Уровень воды у нас не снижается в водохранилище ниже 112 метров, два раза в день мне докладывают. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли», — сказал Гладков.

Как отметил глава региона, новые задвижки для ремонта уже прибыли и ждут монтажа. Губернатор подчеркнул, что на систему водоснабжения ситуация с плотиной никак бы не повлияла, так как нет водозаборов, а вода поставляется за счет подземных источников.

По его словам, дискомфорт повреждения на водохранилище могли бы создать с точки зрения экологии: ушло 58 млн кубов воды. Проблема вокруг водохранилища на сегодняшний день контролируется, насколько это возможно в текущих условиях, добавил Гладков.

После атаки на гидротехническое сооружение были подтоплены некоторые территории в регионе, например, частично затопило чуть более десяти частных огородов.

Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Как рассказывал Гладков в дни после атаки ВСУ на плотину, угроза повторных обстрелов Белгородского водохранилища сохранялась. Если украинские военные ударят по плотине еще раз, будет создана опасность подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области, говорил тогда Гладков.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков Белгородская область плотина
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
