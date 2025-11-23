Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Специалисты за пять дней стабилизировали ситуацию на Белгородском водохранилище, связанную с повреждением плотины 25 октября в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

«В течение пяти суток критическая ситуация была решена. <...> Уровень воды у нас не снижается в водохранилище ниже 112 метров, два раза в день мне докладывают. Поэтому мы не видим на сегодняшний день угрозы, водохранилище спасли», — сказал Гладков.

Как отметил глава региона, новые задвижки для ремонта уже прибыли и ждут монтажа. Губернатор подчеркнул, что на систему водоснабжения ситуация с плотиной никак бы не повлияла, так как нет водозаборов, а вода поставляется за счет подземных источников.

По его словам, дискомфорт повреждения на водохранилище могли бы создать с точки зрения экологии: ушло 58 млн кубов воды. Проблема вокруг водохранилища на сегодняшний день контролируется, насколько это возможно в текущих условиях, добавил Гладков.

После атаки на гидротехническое сооружение были подтоплены некоторые территории в регионе, например, частично затопило чуть более десяти частных огородов.

Как рассказывал Гладков в дни после атаки ВСУ на плотину, угроза повторных обстрелов Белгородского водохранилища сохранялась. Если украинские военные ударят по плотине еще раз, будет создана опасность подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области, говорил тогда Гладков.