 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области жителям некоторых населенных пунктов предложат выезд после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Речь идет о жителях домов, расположенных на определенных улицах. В селе Безлюдовка — это улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, а в Шебекино, в микрорайоне Титовка, — переулок Нежуры. Им предложат выезд в ПВР Белгорода.

Гладков предупредил, что жителям этих улиц может угрожать риск затопления.

Белгородское водохранилище, или «Белгородское море», находится на реке Северский Донец в Белгородской области. Водоем расположен на территории Белгородского и Шебекинского районов, створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.

В результате удара ВСУ плотина Белгородского водохранилища получила повреждения. По словам губернатора, если ВСУ вновь попытаются совершить атаку, то возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов в Белгородской области, на которых проживает около 1 тыс. жителей.

В Белгороде проходит ревизия всех защитных сооружений

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. По информации Минобороны России, в ночь на 25 октября в регионе уничтожили девять дронов.

С 7:00 24 октября по 7:00 мск 25 октября в регионе сбили 35 беспилотников.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе по поручению губернатора возведут новые защитные сооружения на остановках общественного транспорта и в других местах скопления пешеходов. Очередная атака дронов на город произошла 24 октября. В результате пострадали две женщины.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородское водохранилище ВСУ
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Глава Воронежской области сообщил об отражении атаки дронов
Политика
На подлете к Москве сбили седьмой за ночь дрон
Политика
Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике над регионами России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Путин назвал «историческим» подписание конвенции ООН по кибербезопасности Политика, 14:09
Мосбиржа обсудит увеличение продолжительности торгов выходного дня Инвестиции, 13:54
В Красноярском крае 10-летнего помощника пастуха загрызли собаки Общество, 13:50
Reuters узнал о подготовке США новых санкций против России Политика, 13:47
Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками Общество, 13:15
Депутат рассказал, как увеличить пенсии за стаж до 1997 года Общество, 13:13
Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине Политика, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Павел Дуров приедет в Дубай и выступит на Blockchain Life 2025 Крипто, 12:51
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35