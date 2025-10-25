Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области жителям некоторых населенных пунктов предложат выезд после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Речь идет о жителях домов, расположенных на определенных улицах. В селе Безлюдовка — это улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, а в Шебекино, в микрорайоне Титовка, — переулок Нежуры. Им предложат выезд в ПВР Белгорода.

Гладков предупредил, что жителям этих улиц может угрожать риск затопления.

Белгородское водохранилище, или «Белгородское море», находится на реке Северский Донец в Белгородской области. Водоем расположен на территории Белгородского и Шебекинского районов, створ плотины находится около села Безлюдовка Шебекинского района.

В результате удара ВСУ плотина Белгородского водохранилища получила повреждения. По словам губернатора, если ВСУ вновь попытаются совершить атаку, то возникнет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов в Белгородской области, на которых проживает около 1 тыс. жителей.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. По информации Минобороны России, в ночь на 25 октября в регионе уничтожили девять дронов.

С 7:00 24 октября по 7:00 мск 25 октября в регионе сбили 35 беспилотников.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе по поручению губернатора возведут новые защитные сооружения на остановках общественного транспорта и в других местах скопления пешеходов. Очередная атака дронов на город произошла 24 октября. В результате пострадали две женщины.