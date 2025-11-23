МВД выявило схему мошенничества с недействительными полисами ОСАГО

Мошенники стали красть деньги, продавая недействительные полисы ОСАГО, сообщили ТАСС в МВД России.

Схема такова: агент оформляет необходимый документ, принимает оплату от клиента, но деньги в компанию не передает. В результате жертва получает «красивый документ», хотя сам «полис в базе не числится».

При возникновении страхового случая, когда выясняется, что полис недействительный, «автовладельцу приходится судиться со страховой компанией», говорится в сообщении министерства.

В МДВ также сообщили, что суд обычно встает на сторону автовладельца, если тот не знал об обмане.

В МВД по Ростовской области в прошлом году также предупреждали об учащении случаев обмана с продажей фальшивых полисов ОСАГО. Как тогда рассказали в региональном управлении министерства, мошенники значительно занижают цену на документы, обещая при этом полную защиту от возможных рисков. Более того, мошенники могут попытаться получить доступ к личным данным жертвы, чтобы, например, взять с их помощью кредит.