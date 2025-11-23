 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД выявило схему мошенничества с недействительными полисами ОСАГО

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники стали красть деньги, продавая недействительные полисы ОСАГО, сообщили ТАСС в МВД России.

Схема такова: агент оформляет необходимый документ, принимает оплату от клиента, но деньги в компанию не передает. В результате жертва получает «красивый документ», хотя сам «полис в базе не числится».

При возникновении страхового случая, когда выясняется, что полис недействительный, «автовладельцу приходится судиться со страховой компанией», говорится в сообщении министерства.

В МДВ также сообщили, что суд обычно встает на сторону автовладельца, если тот не знал об обмане.

Камеры против такси: как изменится рынок ОСАГО с ноября
Радио
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В МВД по Ростовской области в прошлом году также предупреждали об учащении случаев обмана с продажей фальшивых полисов ОСАГО. Как тогда рассказали в региональном управлении министерства, мошенники значительно занижают цену на документы, обещая при этом полную защиту от возможных рисков. Более того, мошенники могут попытаться получить доступ к личным данным жертвы, чтобы, например, взять с их помощью кредит.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ОСАГО мошенничество МВД
Материалы по теме
В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы
Общество
Россиян предупредили о мошенниках «с письмами от Роскомнадзора и ФСБ»
Общество
Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 10:26 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 10:26
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
«Надо отыграться»: как азартные игры превращаются в зависимостьПодписка на РБК, 10:10
WP узнала, что Умеров допустил компромисс в вопросе территорий Политика, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритмаПодписка на РБК, 10:01
Почему банки не одобряют кредит и что делать, если везде отказывают Инвестиции, 10:00
Нетфликсленд вместо Диснейленда: как стриминг идет за деньгами в офлайнПодписка на РБК, 10:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
На подлете к Москве уничтожили третий беспилотник Политика, 09:49
Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС Политика, 09:38
WP узнала, что план США предусматривает передачу Украине Tomahawk Политика, 09:34
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Как Трамп, Си и Путин лично не ездили на саммиты G20. Видео Политика, 09:31
Обезличенный металлический счет (ОМС): что это такое и стоит ли открывать Инвестиции, 09:30
МВД выявило схему мошенничества с недействительными полисами ОСАГО Общество, 09:22