Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА
Возгорание произошло на одном из предприятий в Рязанской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.
Малков отметил, что военные перехватили один беспилотник над регионом в ночь на 23 ноября, в результате падения обломков начался пожар на территории одного предприятия. Огонь быстро потушили. На месте работают оперативные службы.
Минобороны ранним утром сообщило об уничтожении одного беспилотника в небе над Рязанской областью. Всего над Россией за ночь сбили 75 дронов.
Над Московским регионом, к которому прилегает Рязанская область, военные перехватили два дрона. Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для приема и отправки рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин