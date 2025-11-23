Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Возгорание произошло на одном из предприятий в Рязанской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

Малков отметил, что военные перехватили один беспилотник над регионом в ночь на 23 ноября, в результате падения обломков начался пожар на территории одного предприятия. Огонь быстро потушили. На месте работают оперативные службы.

Минобороны ранним утром сообщило об уничтожении одного беспилотника в небе над Рязанской областью. Всего над Россией за ночь сбили 75 дронов.

Над Московским регионом, к которому прилегает Рязанская область, военные перехватили два дрона. Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для приема и отправки рейсов.