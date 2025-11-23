 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Возгорание произошло на одном из предприятий в Рязанской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

Малков отметил, что военные перехватили один беспилотник над регионом в ночь на 23 ноября, в результате падения обломков начался пожар на территории одного предприятия. Огонь быстро потушили. На месте работают оперативные службы.

Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика

Минобороны ранним утром сообщило об уничтожении одного беспилотника в небе над Рязанской областью. Всего над Россией за ночь сбили 75 дронов.

Над Московским регионом, к которому прилегает Рязанская область, военные перехватили два дрона. Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для приема и отправки рейсов.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Софья Полковникова
