Литва закрыла железнодорожный транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград
Литовские железные дороги (LTG) с 21 ноября полностью прекратили транзит грузов ЛУКОЙЛа и ее дочерних компаний в Калининградскую область. Решение связано с новыми санкциями США и Великобритании против российской нефтяной компании. Об этом сообщает LRT.
Гендиректор LTG Эгидиюс Лазаускас объяснил, что соблюдение санкций «способствует контролю бизнес-рисков и отражает ценностную позицию всей группы». Санкционные ограничения, введенные в конце октября, также затронули «Роснефть», но ее продукция и так не перевозилась через Литву в последние годы.
Переходный период для завершения текущих перевозок был объявлен еще 31 октября. С этой даты новые заявки на транзит грузов ЛУКОЙЛа не принимаются. В LTG подчеркивают, что ни одна из дочерних компаний холдинга не работает напрямую с организациями, попавшими под последние санкции Вашингтона и Лондона.
В конце октября литовские СМИ уже сообщали о готовящейся остановке поставок российских нефтегрузов в Калининград. Санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» были объявлены после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин отказывается искать пути к миру на Украине. Ограничения официально вступили в силу 21 ноября.
