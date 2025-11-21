 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Литва закрыла железнодорожный транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград

Сюжет
Война санкций
Кибартай, Литва
Кибартай, Литва (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Литовские железные дороги (LTG) с 21 ноября полностью прекратили транзит грузов ЛУКОЙЛа и ее дочерних компаний в Калининградскую область. Решение связано с новыми санкциями США и Великобритании против российской нефтяной компании. Об этом сообщает LRT.

Гендиректор LTG Эгидиюс Лазаускас объяснил, что соблюдение санкций «способствует контролю бизнес-рисков и отражает ценностную позицию всей группы». Санкционные ограничения, введенные в конце октября, также затронули «Роснефть», но ее продукция и так не перевозилась через Литву в последние годы.

Переходный период для завершения текущих перевозок был объявлен еще 31 октября. С этой даты новые заявки на транзит грузов ЛУКОЙЛа не принимаются. В LTG подчеркивают, что ни одна из дочерних компаний холдинга не работает напрямую с организациями, попавшими под последние санкции Вашингтона и Лондона.

В конце октября литовские СМИ уже сообщали о готовящейся остановке поставок российских нефтегрузов в Калининград. Санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» были объявлены после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин отказывается искать пути к миру на Украине. Ограничения официально вступили в силу 21 ноября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
американские санкции Литва ЛУКОЙЛ Калининградская область Роснефть перевозки
Материалы по теме
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии
Экономика
На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты из-за санкций США
Политика
ЛУКОЙЛ заявил об усилиях по продаже активов в Болгарии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08