Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
Британский модельер Пол Костелло, бывший личный дизайнер принцессы Дианы, умер в возрасте 80 лет, сообщает The Independent.
Как отмечает издание, информацию о смерти после непродолжительной болезни подтвердил его бренд, отметив, что Костелло скончался мирно, в окружении супруги и семерых детей в Лондоне.
Костелло был личным дизайнером Дианы с 1983 года до ее смерти в 1997-м, создавая в основном официальные наряды. Модельер родился в Дублине в 1945 году. Он начинал карьеру в Париже, затем работал у Жака Эстереля, сотрудничал с компаниями, в числе которых Marks and Spencer, в Милане и Нью-Йорке. Позднее Костелло создал собственный бренд Paul Costelloe Collections, который включает одежду, аксессуары, товары для дома и ювелирные изделия.
Костелло также разрабатывал корпоративную форму для British Airways, Delta Airlines и Олимпийской сборной Ирландии.
