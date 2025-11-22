 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло

В Лондоне умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло
Пол Костелло
Пол Костелло (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images)

Британский модельер Пол Костелло, бывший личный дизайнер принцессы Дианы, умер в возрасте 80 лет, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, информацию о смерти после непродолжительной болезни подтвердил его бренд, отметив, что Костелло скончался мирно, в окружении супруги и семерых детей в Лондоне.

Работы умершего художника Эрика Булатова стали выставлять на аукционах
Радио

Костелло был личным дизайнером Дианы с 1983 года до ее смерти в 1997-м, создавая в основном официальные наряды. Модельер родился в Дублине в 1945 году. Он начинал карьеру в Париже, затем работал у Жака Эстереля, сотрудничал с компаниями, в числе которых Marks and Spencer, в Милане и Нью-Йорке. Позднее Костелло создал собственный бренд Paul Costelloe Collections, который включает одежду, аксессуары, товары для дома и ювелирные изделия.

Костелло также разрабатывал корпоративную форму для British Airways, Delta Airlines и Олимпийской сборной Ирландии.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Полина Дуганова
Англия модельер дизайнер Ирландия Диана Уэльская
