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Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

На 84-м году жизни умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли
Бренд Roberto Cavalli модельер основал в 1970-х, его наряды носили Дженнифер Лопес, Шерлиз Терон и другие знаменитости
Роберто Кавалли
Роберто Кавалли (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

В возрасте 83 лет умер итальянский кутюрье Роберто Кавалли, сообщает Corriere della Sera. По данным издания, он болел продолжительное время.

У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в 2023 году, когда дизайнеру было 82 года. Это первый ребенок от брака с 38-летней шведской моделью Сандрой Нильссон. Пара была вместе с 2014 года. В интервью Corriere della Sera Кавалли рассказывал, что она поддерживала его во время лечения и даже «спала на полу» в больнице.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера, диплом так и не получил, но начал работать с текстилем.

Собственный бренд — Roberto Cavalli — модельер основал в 1970-х. Сейчас бутики Кавалли представлены в более чем 50 странах.  Характерными чертами стиля Кавалли стали анималистичные принты, использование мягкой кожи, лоскутная техника, а также блестки и стразы. Его наряды носили Дженнифер Лопес, Шерлиз Терон и другие знаменитости.

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София Шошина София Шошина
Италия дизайнер
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