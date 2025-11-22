 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Воронеже рядом с дачами уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ракет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gusev_36 / Telegram
Фото: gusev_36 / Telegram

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дальние сады» в Воронеже успешно подорвали неразорвавшиеся элементы ракет, сбитых ранее ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Как отметил губернатор, оперативным службам требуется дополнительное время, чтобы убедиться в полном уничтожении взрывоопасных элементов.

Подъезды к нескольким участкам остаются перекрыты, но доступ жителей в большую часть товарищества восстановлен. Известно о повреждениях нескольких строений: один частный дом, числящийся как нежилой, разрушен полностью, еще один получил серьезные повреждения, отметил Гусев. У ряда построек отмечены повреждения кровли и остекления.

Администрация города продолжит взаимодействие с владельцами пострадавших строений. Власти призывают не мешать работе оперативных служб и соблюдать их указания. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.

Песков прокомментировал попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу
Политика
Дмитрий Песков

Накануне Гусев, говоря об обнаружении блоков ракет, уточнил, что один из них лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили, а жителей домов СНТ, где упали блоки, эвакуировали.

18 ноября Украина запустила по Воронежу четыре ракеты ATACMS. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, но обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Полина Дуганова
ATACMS Воронежская область Александр Гусев подрыв
