В Воронеже рядом с дачами уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ракет

Фото: gusev_36 / Telegram

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дальние сады» в Воронеже успешно подорвали неразорвавшиеся элементы ракет, сбитых ранее ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Как отметил губернатор, оперативным службам требуется дополнительное время, чтобы убедиться в полном уничтожении взрывоопасных элементов.

Подъезды к нескольким участкам остаются перекрыты, но доступ жителей в большую часть товарищества восстановлен. Известно о повреждениях нескольких строений: один частный дом, числящийся как нежилой, разрушен полностью, еще один получил серьезные повреждения, отметил Гусев. У ряда построек отмечены повреждения кровли и остекления.

Администрация города продолжит взаимодействие с владельцами пострадавших строений. Власти призывают не мешать работе оперативных служб и соблюдать их указания. Движение транспорта по ранее перекрытым улицам возобновлено.

Накануне Гусев, говоря об обнаружении блоков ракет, уточнил, что один из них лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили, а жителей домов СНТ, где упали блоки, эвакуировали.

18 ноября Украина запустила по Воронежу четыре ракеты ATACMS. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, но обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России