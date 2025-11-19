 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков прокомментировал попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу

Песков: ВС России противостоят попыткам ВСУ наносить удары западным оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вооруженные силы России продолжают спецоперацию и противостоят попыткам ВСУ наносить удары с помощью западного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку украинских вооруженных сил ударить по Воронежу ракетами ATACMS, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы продолжаем специальную военную операцию. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима по нанесению ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского. Мы знаем, что все эти ракеты американские были сбиты нашими средствами ПВО», — отметил представитель Кремля.

Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу
Политика

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сбиты четыре ракеты ATACMS американского производства, выпущенные по Воронежу. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, но обломки повредили крыши геронтологического центра, детского дома и частного дома. В ответ российские военные оперативно установили место запуска ракет в Харьковской области в районе села Волосская Балаклея и уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом с помощью комплекса «Искандер».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Россия Украина Дмитрий Песков ATACMS комплексы ПВО
Материалы по теме
Минобороны сообщило о четырех сбитых ракетах ATACMS
Политика
Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пусковым установкам MLRS
Политика
Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38
Россияне ждут роста цен на жилье и снижения ставок. Опрос Недвижимость, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37