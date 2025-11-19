Песков прокомментировал попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вооруженные силы России продолжают спецоперацию и противостоят попыткам ВСУ наносить удары с помощью западного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку украинских вооруженных сил ударить по Воронежу ракетами ATACMS, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы продолжаем специальную военную операцию. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима по нанесению ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского. Мы знаем, что все эти ракеты американские были сбиты нашими средствами ПВО», — отметил представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что сбиты четыре ракеты ATACMS американского производства, выпущенные по Воронежу. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, но обломки повредили крыши геронтологического центра, детского дома и частного дома. В ответ российские военные оперативно установили место запуска ракет в Харьковской области в районе села Волосская Балаклея и уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом с помощью комплекса «Искандер».