Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу

Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале фотографии обломков сбитых ракет ATACMS, запущенных по Воронежу.

Украинская сторона запустила по городу четыре ракеты. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ведомство также отчиталось об уничтожении пусковых установок в Харьковской области, с которых были запущены ракеты.