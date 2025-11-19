 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале фотографии обломков сбитых ракет ATACMS, запущенных по Воронежу.

Украинская сторона запустила по городу четыре ракеты. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу
Политика

Ведомство также отчиталось об уничтожении пусковых установок в Харьковской области, с которых были запущены ракеты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны ATACMS ракеты ПВО Воронеж Воронежская область
