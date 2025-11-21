 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Неразорвавшиеся элементы ракет, сбитых ПВО 18 ноября, найдены на территории СНТ на юго-западе Воронежа. Блоки планируется взорвать на месте, жителей ближайших домов эвакуируют, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как пишет губернатор, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили. По заключению саперов, элементы ракет нельзя транспортировать, необходим подрыв на месте.

Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу
Политика

Жителей ряда домов СНТ, где упали блоки, эвакуируют. «Поручил проработать для их собственников при необходимости не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации. Находимся в контакте с администрацией города по этому вопросу», — добавил Гусев.

18 ноября Украина запустила по Воронежу четыре ракеты ATACMS. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Воронеж ПВО
Материалы по теме
Песков прокомментировал попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Воронежу
Политика
В «Ростехе» оценили ЗРПК «Панцирь» после отражения ATACMS над Воронежем
Политика
Власти допустили, что аэропорт Воронежа возобновит работу в 2025 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:54
Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40