В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Неразорвавшиеся элементы ракет, сбитых ПВО 18 ноября, найдены на территории СНТ на юго-западе Воронежа. Блоки планируется взорвать на месте, жителей ближайших домов эвакуируют, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как пишет губернатор, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили. По заключению саперов, элементы ракет нельзя транспортировать, необходим подрыв на месте.

Жителей ряда домов СНТ, где упали блоки, эвакуируют. «Поручил проработать для их собственников при необходимости не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации. Находимся в контакте с администрацией города по этому вопросу», — добавил Гусев.

18 ноября Украина запустила по Воронежу четыре ракеты ATACMS. Все они были уничтожены российскими системами ПВО, однако обломки повредили крыши геронтологического центра, детдома и один частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.