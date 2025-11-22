Зеленский обсудил с главами Северной Европы и Балтии шаги по плану США

Владимир Зеленский (Фото: Pou / Ropi / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции рассказал лидерам Северной Европы и Балтии о работе с американской и европейской сторонами над мирным планом и следующих шагах. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В обсуждении приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, президент и премьер Финляндии Александер Стубб и Петтери Орпо, а также премьер Эстонии Кристен Михал.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы работать максимально предметно», — отметил Зеленский. Он также заявил, что Киев, в частности, ценит «понимание принципиальных для Украины позиций».

Ранее Bloomberg узнал о попытках Зеленского вместе с лидерами Франции, Германии и других европейских стран успеть до крайнего срока — четверга, 27 ноября, — переписать мирный план США . Европейцы, по информации издания, предпринимают попытки выиграть время для Украины, чтобы та могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

Кроме того, Зеленский накануне заявил, что план США нужно доработать. По его словам, в ходе разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом была достигнута договоренность, что Киев вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».