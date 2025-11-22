Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта
В ближайшие дни Украина проведет консультации по шагам для завершения вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба офиса президента Украины в телеграм-канале.
«Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни пройдут консультации по шагам для завершения войны», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что украинский лидер Владимир Зеленский накануне утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров. Офис Зеленского также подчеркнул, что рассчитывает на конструктивную встречу и готов работать «максимально быстро», чтобы достичь реального мира.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров также сообщил о предстоящих «на днях» консультациях в Швейцарии между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.
Умеров заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».
Вечером 20 ноября нардеп Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный администрацией США (подлинность документа не подтверждена). Он состоит из 28 пунктов и подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, ее уход из ДНР и ЛНР и закрепление безъядерного статуса страны. В обмен в случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и заключение долгосрочного соглашения с Вашингтоном об экономическом сотрудничестве.
На следующий день Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Умеров одобрил большую часть мирного плана США, внеся несколько изменений, и представил его Зеленскому.
Россия открыта к мирным переговорам «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва официально план Вашингтона не получала.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин