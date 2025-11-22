Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта

Консультации пройдут в ближайшие дни, заявил Киев. Зеленский уже утвердил состав делегации и директивы для этих переговоров. Умеров позднее сообщил, что консультации пройдут на днях в Швейцарии между Украиной и США

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В ближайшие дни Украина проведет консультации по шагам для завершения вооруженного конфликта, сообщила пресс-служба офиса президента Украины в телеграм-канале.

«Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни пройдут консультации по шагам для завершения войны», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что украинский лидер Владимир Зеленский накануне утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров. Офис Зеленского также подчеркнул, что рассчитывает на конструктивную встречу и готов работать «максимально быстро», чтобы достичь реального мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров также сообщил о предстоящих «на днях» консультациях в Швейцарии между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

Умеров заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который, «прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов».

Вечером 20 ноября нардеп Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный администрацией США (подлинность документа не подтверждена). Он состоит из 28 пунктов и подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, ее уход из ДНР и ЛНР и закрепление безъядерного статуса страны. В обмен в случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и заключение долгосрочного соглашения с Вашингтоном об экономическом сотрудничестве.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

На следующий день Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Умеров одобрил большую часть мирного плана США, внеся несколько изменений, и представил его Зеленскому.

Россия открыта к мирным переговорам «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва официально план Вашингтона не получала.