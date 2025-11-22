В Сочи прибыл лайнер Astoria Grande, который не пустили в порт Стамбула
Международный круизный лайнер Astoria Grande, которому не разрешили швартоваться в порту Стамбула, прибыл в Сочи, передает корреспондент ТАСС. На борту находились 620 пассажиров и 430 членов экипажа.
Судно, следовавшее под флагом островного государства Палау, завершало двухнедельный круиз из Сочи, однако в четверг портовые власти Стамбула не выдали ему разрешение на швартовку без объяснения причин. После отказа лайнер направился обратно в Сочи.
РБК направил запрос в судоходную компанию «Аквилон» (генеральный агент по продажам и продвижению Astoria Grande).
Оператором и владельцем лайнера является зарегистрированная на Сейшельских островах компания Goodwin Shipping Limited.
Согласно расписанию круиза, Astoria Grande должен был находиться в Стамбуле 20 ноября с 9:00 до 20:00 по местному времени. Лайнер стартовал из Сочи 8 ноября. Маршрут лайнера также включает другие турецкие порты — Бодрум, Мармарис, Анталью и Измир.
