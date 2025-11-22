 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Сочи прибыл лайнер Astoria Grande, который не пустили в порт Стамбула

Прибытие круизного лайнера Astoria Grande в Сочи
Прибытие круизного лайнера Astoria Grande в Сочи (Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости)

Международный круизный лайнер Astoria Grande, которому не разрешили швартоваться в порту Стамбула, прибыл в Сочи, передает корреспондент ТАСС. На борту находились 620 пассажиров и 430 членов экипажа.

Судно, следовавшее под флагом островного государства Палау, завершало двухнедельный круиз из Сочи, однако в четверг портовые власти Стамбула не выдали ему разрешение на швартовку без объяснения причин. После отказа лайнер направился обратно в Сочи.

РБК направил запрос в судоходную компанию «Аквилон» (генеральный агент по продажам и продвижению Astoria Grande).

Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула
Общество
Фото:Заман Рамазанов / РИА Новости

Оператором и владельцем лайнера является зарегистрированная на Сейшельских островах компания Goodwin Shipping Limited.

Согласно расписанию круиза, Astoria Grande должен был находиться в Стамбуле 20 ноября с 9:00 до 20:00 по местному времени. Лайнер стартовал из Сочи 8 ноября. Маршрут лайнера также включает другие турецкие порты — Бодрум, Мармарис, Анталью и Измир.

Паром, который не пустили в порт Сочи, вернулся в Трабзон
Общество
Паром Sea Bridge

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Плугина Ирина
Ольга Ваганова
Стамбул Сочи круизный лайнер порт
