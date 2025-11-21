 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости
Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande получат компенсацию за несостоявшуюся экскурсию по Стамбулу, куда судно не смогло зайти из-за отсутствия разрешения от руководства порта. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Возврат на личные бортовые счета денег, заплаченных за экскурсии в этом городе, плюс дополнительно по €25 на счет каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем предоставят скидку 25% в случае покупки следующего круиза.

«Такие ситуации бывают: разрешение зайти в порт лайнер может не получить, например, из-за шторма. Возможны и другие причины, из-за которых иногда приходится отменять запланированные заходы», — пояснил гендиректор круизного центра «Инфофлот» и эксперт РСТ Андрей Михайловский.

По его словам, жалоб от находящихся на борту туристов не поступало. Лайнер направляется обратно в Сочи и прибудет в российский порт по расписанию в субботу, 22 ноября,

Михайловский добавил, что пока нет информации, будут ли внесены в связи с этим случаем изменения в маршрут следующих рейсов Astoria Grande.

Круизный лайнер Astoria Grande не пустили в Стамбул и направили в Сочи
Политика
Круизный&nbsp;лайнер&nbsp;&laquo;Astoria Grande&raquo;

11-палубный морской лайнер под флагом Палау совершает регулярные международные круизы из Сочи с июля 2022 года. 8 ноября 2025 года стартовал очередной двухнедельный круиз вдоль турецкого побережья. На 20 ноября была запланирована стоянка судна в Стамбуле, но портовые власти без объяснения причины не разрешили пришвартоваться. Простояв на рейде почти 16 часов, лайнер с 630 пассажирами направился в конечный пункт маршрута Сочи.

Ранее в ноябре паром Seabridge попытался совершить первый за последние 14 лет рейс из турецкого Трабзона в Сочи. Заход судна не согласовали и, постояв на рейде двое с половиной суток, оно ушло обратно в Турцию.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда объяснили, что порт Сочи не принял Seabridge, так как у турецкого парома не было разрешения на вход на территорию России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Денис Малышев
Турция Российский союз туриндустрии круизный лайнер компенсация Сочи российские туристы
Материалы по теме
Турфирма предложила россиянам с сорванного элитного круиза три варианта
Общество
За три месяца навигации в круизы отправились почти 100 тыс. москвичей
Общество
Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:14
На автосалоне в Гуанчжоу показали бюджетный Changan Nevo Q05 Авто, 18:28
«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания Спорт, 18:25
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и понедельник 24 ноября Инвестиции, 18:18
Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах Общество, 18:18
Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины Политика, 18:18
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом Политика, 18:15
Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт Общество, 18:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие Life, 18:11
Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища» Политика, 18:08
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России Экономика, 17:58
В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн Общество, 17:55