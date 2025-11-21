Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande получат компенсацию за несостоявшуюся экскурсию по Стамбулу, куда судно не смогло зайти из-за отсутствия разрешения от руководства порта. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Возврат на личные бортовые счета денег, заплаченных за экскурсии в этом городе, плюс дополнительно по €25 на счет каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем предоставят скидку 25% в случае покупки следующего круиза.

«Такие ситуации бывают: разрешение зайти в порт лайнер может не получить, например, из-за шторма. Возможны и другие причины, из-за которых иногда приходится отменять запланированные заходы», — пояснил гендиректор круизного центра «Инфофлот» и эксперт РСТ Андрей Михайловский.

По его словам, жалоб от находящихся на борту туристов не поступало. Лайнер направляется обратно в Сочи и прибудет в российский порт по расписанию в субботу, 22 ноября,

Михайловский добавил, что пока нет информации, будут ли внесены в связи с этим случаем изменения в маршрут следующих рейсов Astoria Grande.

11-палубный морской лайнер под флагом Палау совершает регулярные международные круизы из Сочи с июля 2022 года. 8 ноября 2025 года стартовал очередной двухнедельный круиз вдоль турецкого побережья. На 20 ноября была запланирована стоянка судна в Стамбуле, но портовые власти без объяснения причины не разрешили пришвартоваться. Простояв на рейде почти 16 часов, лайнер с 630 пассажирами направился в конечный пункт маршрута Сочи.

Ранее в ноябре паром Seabridge попытался совершить первый за последние 14 лет рейс из турецкого Трабзона в Сочи. Заход судна не согласовали и, постояв на рейде двое с половиной суток, оно ушло обратно в Турцию.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда объяснили, что порт Сочи не принял Seabridge, так как у турецкого парома не было разрешения на вход на территорию России.