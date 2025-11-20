 Перейти к основному контенту
0

Круизный лайнер Astoria Grande не пустили в Стамбул и направили в Сочи

Круизному лайнеру Astoria Grande не разрешили швартоваться в Стамбуле, поэтому судно направлено в следующий порт — в Сочи.﻿ Причины отказа не объяснили
Круизный&nbsp;лайнер&nbsp;&laquo;Astoria Grande&raquo;
Круизный лайнер «Astoria Grande» (Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press)

Портовые власти Стамбула не дали разрешения международному круизному лайнеру «Astoria Grande», который ходит под флагом Палау, на швартовку. Судно вынуждено проследовать к следующему порту — в город Сочи, сообщила РБК пресс-служба генерального агента по продажам Astoria Grande ООО «СК Аквилон».

Причины решения портовая администрация судовладельцу не разъяснила. В пресс-службе уточнили, что оператором судна и судовладельцем является компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Республика Палау — островное государство в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.

Согласно расписанию круиза, остановка в Стамбуле предусмотрена в период с 9:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В Сочи, откуда лайнер стартовал 8 ноября, он должен был прибыть 22 ноября в 10:00 мск — на 15-й день. Кроме Стамбула, в расписании есть другие города Турции — Бодрум, Мармарис, Анталья, Измир. По данным сервиса Marinetraffic, судно сейчас находится в Мраморном море.

Пассажиры парома Seabridge сошли на сушу в Турции спустя пять суток
Общество
Паром Sea Bridge

Ранее в ноябре паром Seabridge попытался совершить первый рейс из Турции в Сочи за последние 14 лет. Он вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи. Но заход так и не согласовали, и спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию.

На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России, а администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным.

Руководитель компании-организаторуа маршрута «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян заявил, что все необходимые проверки были пройдены, а причину отказа парому зайти в порт Сочи так и не объяснили. Он назвал ситуацию «беспределом».

