Паром, который не пустили в порт Сочи, вернулся в Трабзон
Паром Seabridge, который не получил разрешения на заход в порт Сочи, вернулся в Трабзон, свидетельствуют данные MarineTraffic.
Судно прибыло в порт Трабзона в 16:22 (местное время совпадает с московским) 9 ноября, следует из данных сервиса.
Паром Seabridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находятся 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке. Это был первый рейс из Турции за последние 14 лет. Спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию.
Причину отказа парому зайти в порт Сочи компании — организатору маршрута «СВС Шиппинг» так и не объяснили, все необходимые проверки были пройдены, заявил РБК руководитель компании Сергей Туркменян. Отказ принять судно он назвал «беспределом».
Администрация Краснодарского края сочла начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив свою позицию тем, что «вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными».
