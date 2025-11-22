 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Вэнс объяснил непониманием критику мирного плана США по Украине

Военная операция на Украине

Критика мирного плана США по урегулированию украинского конфликта показывает непонимание реальности, написал в соцсети X вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Любая критика мирного плана, над которым работает администрация, означает либо неверное его понимание, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — заявил он.

Вэнс также назвал иллюзией убеждения о том, что увеличение военной помощи Киеву и ужесточение санкций против России позволит урегулировать конфликт на Украине. Вице-президент США подчеркнул, что решить вопрос могут только «умные люди, живущие в реальном мире».

Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану
Политика
Дмитрий Песков

Также в публикации Вэнс обозначил критерии, без которых, по его мнению, невозможен реалистичный план мирного урегулирования. Вице-президент США считает, что документ должен остановить боевые действия при сохранении украинского суверенитета, быть приемлемым для обеих сторон и «увеличить шанс на то, что война не возобновится».

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. В документе содержится 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО, ее уход из ДНР и ЛНР и закрепление безъядерного статуса страны. В обмен в случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и заключение долгосрочного соглашения с Вашингтоном об экономическом сотрудничестве.

Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика

По словам президента Владимира Путина, Москва получила мирный план, однако предметного обсуждения не ведется, поскольку США не заручились согласием от Украины.

По данным Spiegel, публикация деталей американской инициативы вызвала обеспокоенность в ряде стран Европы. Издание отметило, что европейские официальные лица были недовольны тем, что о предложении они узнали не от США, а из материалов в прессе.

Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
