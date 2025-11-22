Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три характеристики, которые должны присутствовать у любого плана мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в X.
Так, Вэнс считает, что мирный план должен, в первую очередь, «прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины». Кроме этого, план должен «быть приемлемым» для обеих сторона, а также «увеличить шанс на то, что война не возобновится».
«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — добавил американский вице-президент.
По его мнению, существует иллюзия, что если США предоставят больше финансовой помощи и увеличат количество поставок вооружений, а также усилят санационное давление, «победа будет близка».
«Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире», — подчеркнул Вэнс.
Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает уступки со стороны Украины, в том числе уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.
В случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, сообщил накануне российский президент Владимир Путин.
По данным немецкого издания Spiegel, обсуждение американского плана мирного урегулирования в Украине вызвало беспокойство и недовольство среди европейских стран. Хотя европейские официальные лица не критиковали инициативу напрямую, их возмутило, что подробности предложения стали известны через американские СМИ, а не от США напрямую.
Киев и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, ранее узнал Reuters. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает территориальные изменения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин