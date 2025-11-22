 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Вэнса, мирный план должен «прекратить убийства», сохранив суверенитет Украине, «быть приемлемым» для России и Украины, а также увеличить шанс, что конфликт не возобновится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три характеристики, которые должны присутствовать у любого плана мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в X.

Так, Вэнс считает, что мирный план должен, в первую очередь, «прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины». Кроме этого, план должен «быть приемлемым» для обеих сторона, а также «увеличить шанс на то, что война не возобновится».

«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — добавил американский вице-президент.

По его мнению, существует иллюзия, что если США предоставят больше финансовой помощи и увеличат количество поставок вооружений, а также усилят санационное давление, «победа будет близка».

«Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире», — подчеркнул Вэнс.

BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября
Политика
Фридрих Мерц

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает уступки со стороны Украины, в том числе уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.

В случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, сообщил накануне российский президент Владимир Путин.

По данным немецкого издания Spiegel, обсуждение американского плана мирного урегулирования в Украине вызвало беспокойство и недовольство среди европейских стран. Хотя европейские официальные лица не критиковали инициативу напрямую, их возмутило, что подробности предложения стали известны через американские СМИ, а не от США напрямую.

Киев и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, ранее узнал Reuters. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает территориальные изменения.





Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Полина Харчевникова
Джеймс Дэвид Вэнс США мирный план мирное урегулирование Россия Украина
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
