Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине

По мнению Вэнса, мирный план должен «прекратить убийства», сохранив суверенитет Украине, «быть приемлемым» для России и Украины, а также увеличить шанс, что конфликт не возобновится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три характеристики, которые должны присутствовать у любого плана мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в X.

Так, Вэнс считает, что мирный план должен, в первую очередь, «прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины». Кроме этого, план должен «быть приемлемым» для обеих сторона, а также «увеличить шанс на то, что война не возобновится».

«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — добавил американский вице-президент.

По его мнению, существует иллюзия, что если США предоставят больше финансовой помощи и увеличат количество поставок вооружений, а также усилят санационное давление, «победа будет близка».

«Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире», — подчеркнул Вэнс.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Документ состоит из 28 пунктов и предусматривает уступки со стороны Украины, в том числе уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.

В случае согласования плана предполагается снятие санкций с России и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Москва получила план Вашингтона, но предметно тема не обсуждалась, поскольку у США нет согласия от Украины, сообщил накануне российский президент Владимир Путин.

По данным немецкого издания Spiegel, обсуждение американского плана мирного урегулирования в Украине вызвало беспокойство и недовольство среди европейских стран. Хотя европейские официальные лица не критиковали инициативу напрямую, их возмутило, что подробности предложения стали известны через американские СМИ, а не от США напрямую.

Киев и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, ранее узнал Reuters. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает территориальные изменения.