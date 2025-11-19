 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
Россиян предупредили о мошенниках «с письмами от Роскомнадзора и ФСБ»

МВД предупредило о рассылке мошенниками фальшивых документов от имени ФСБ и РКН
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что подобные «официальные документы» содержат такие грубые ошибки, как неверные наименования, фальшивые реквизиты и нарушения правил делопроизводства.

По данным МВД, злоумышленники используют официальные эмблемы и фирменные «шапки» документов для придания достоверности. Для психологического давления они прибегают к угрозам штрафов, проверок и уголовной ответственности, а также требуют действовать немедленно — установить программное обеспечение, позвонить или передать личные данные. В управлении также обратили внимание, что в поддельных документах отсутствуют контактные данные, в частности полные должности и телефоны исполнителей.

«Поэтому рекомендуем сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы», — заключили в киберполиции.

Киберполиция сообщила о схеме мошенников с вакансиями и трудоустройством
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре МВД предупреждало россиян, что злоумышленники начали отправлять пенсионерам фейковые сообщения от имени Пенсионного фонда России. Мошенники предлагали пожилым гражданам увеличить пенсию на 30% с помощью специального нового бонуса. В киберполиции напомнили, что ПФР прекратил свое существование с 1 января 2023 года в качестве отдельной структуры.

Валерия Доброва
МВД Роскомнадзор ФСБ мошенники
