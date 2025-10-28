 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена

В Думу внесли проект об освобождении детей русскоязычных мигрантов от экзамена
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательного тестирования по русскому языку для поступления в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.

«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, порядок освобождения от тестирования по русскому языку будет определяться Минпросвещения.

Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее, 10 октября, Минпросвещения отменило письменный тест по русскому языку, оставив только устный, для трех категорий детей мигрантов: для детей членов дипломатических ведомств; для детей, чьи семьи участвуют в программе добровольного переселения в Россию; для детей из семей иностранцев, «разделяющих традиционные российские ценности».

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года, сам же экзамен начали проводить с апреля. Он проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом требуемый уровень умений повышается.

Только половина сдававших тестирование по русскому для детей мигрантов смогла пройти его, сообщил Рособрнадзор в сентябре. Эти дети были зачислены в школы. При этом только треть детей иностранных граждан были допущены к тестированию по русскому языку из-за проблем с документами.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

