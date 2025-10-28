В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательного тестирования по русскому языку для поступления в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным языком. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов.

«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, порядок освобождения от тестирования по русскому языку будет определяться Минпросвещения.

Ранее, 10 октября, Минпросвещения отменило письменный тест по русскому языку, оставив только устный, для трех категорий детей мигрантов: для детей членов дипломатических ведомств; для детей, чьи семьи участвуют в программе добровольного переселения в Россию; для детей из семей иностранцев, «разделяющих традиционные российские ценности».

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года, сам же экзамен начали проводить с апреля. Он проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом требуемый уровень умений повышается.

Только половина сдававших тестирование по русскому для детей мигрантов смогла пройти его, сообщил Рособрнадзор в сентябре. Эти дети были зачислены в школы. При этом только треть детей иностранных граждан были допущены к тестированию по русскому языку из-за проблем с документами.