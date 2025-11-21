Сийярто призвал европейских политиков «не подрывать» мирный план Трампа

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия призывает европейских лидеров «не подрывать» усилия США по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает венгерский телеканал M1.

«Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев. Если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям Дональда Трампа в последние месяцы, на Украине был бы хороший шанс на установление мира», — сказал Сийярто.

По словам министра, разработанный мирный план учитывает реалии и содержит основы будущей европейской безопасности. Он подчеркнул, что окончание конфликта отвечает интересам Венгрии, так как она «многое потеряла» за это время.

Сийярто отметил, что в документе предусмотрена реинтеграция России в мировую экономику, что также отвечает интересам Венгрии.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Положения плана включают конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, сохранение ее безъядерного статуса и ограничение численности ее армии до 600 тыс. человек. Кроме того, документ предусматривает признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями, а также снятие санкций с России и ее возвращение в G8.

Как сообщил Bloomberg, по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским европейские союзники Украины отвергли ключевое условие плана Трампа. Армия Украины должна сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров, решили они.

Позднее Reuters узнал, что Киев, Париж, Лондон и Берлин работают над встречным предложением по мирному плану США.

Президент России Владимир Путин сказал, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования.