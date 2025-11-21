 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Сийярто призвал европейских политиков «не подрывать» мирный план Трампа

Сийярто: Венгрия призывает ЕС не подрывать мирный план Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия призывает европейских лидеров «не подрывать» усилия США по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает венгерский телеканал M1.

«Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев. Если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям Дональда Трампа в последние месяцы, на Украине был бы хороший шанс на установление мира», — сказал Сийярто.

По словам министра, разработанный мирный план учитывает реалии и содержит основы будущей европейской безопасности. Он подчеркнул, что окончание конфликта отвечает интересам Венгрии, так как она «многое потеряла» за это время.

Сийярто отметил, что в документе предусмотрена реинтеграция России в мировую экономику, что также отвечает интересам Венгрии.

Spiegel узнал о ярости европейцев из-за мирного плана США по Украине
Политика
Фридрих Мерц

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Положения плана включают конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, сохранение ее безъядерного статуса и ограничение численности ее армии до 600 тыс. человек. Кроме того, документ предусматривает признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями, а также снятие санкций с России и ее возвращение в G8.

Как сообщил Bloomberg, по итогам телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским европейские союзники Украины отвергли ключевое условие плана Трампа. Армия Украины должна сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров, решили они.

Позднее Reuters узнал, что Киев, Париж, Лондон и Берлин работают над встречным предложением по мирному плану США.

Президент России Владимир Путин сказал, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Венгрия Петер Сийярто мирный план Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
Политика
Может ли Европа предложить альтернативный мирный план по Украине
Политика
Зеленский заявил, что план США нужно доработать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 22:54 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 22:54
«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за «дело Миндича» Политика, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Каллас заявила о двух ловушках из-за мирного плана США Политика, 22:47
Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 22:43
У экс-депутата из Дагестана изъяли имущество на ₽2 млрд Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В меме «Страдающего Средневековья» нашли экстремистскую символику Политика, 22:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Минобрнауки определило специальности с ограничением платного приема Общество, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине Политика, 22:01
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 21:55
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 21:45