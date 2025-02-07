ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против офицеров
В Ростове-на-Дону, Ставрополе и Воронеже задержаны четыре женщины, подозреваемые в намерении совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны России и устроить диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом заявили в ФСБ, передает «РИА Новости».
По версии спецслужбы, их завербовали украинские спецслужбы. «В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», — сказано в сообщении.
ФСБ отчиталась об обнаружении по местам проживания женщин «значительного количества взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторов, инструкций по изготовлению СВУ, а также средств связи и коммуникации с украинскими кураторами». Подозреваемые дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы.
Неделю назад ФСБ доложила о предотвращении подрыва электрички, следовавшей из Кисловодска в Минеральные Воды. Подозреваемый присягнул запрещенной в России международной террористической организации, изучил местность и приобрел компоненты взрывного устройства, заявила спецслужба.
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