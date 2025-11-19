В Краснокамске юношу подозревают в попытке теракта на подстанции
В Пермском крае в городе Краснокамске задержан 18-летний юноша по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в следственном управлении СК региона.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По версии следствия, обвиняемый, будучи несовершеннолетним на момент преступления, вечером 5 марта поджег трансформаторную подстанцию, применив горючую смесь.
По версии следствия, юноша совершил преступление по указанию неизвестного лица через мессенджер за вознаграждение.
19 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка-иностранца, который облил бензином патрульный автомобиль в центре города. Предварительно установлено, что подросток получил указание поджечь полицейскую машину за вознаграждение от неизвестного в одном из мессенджеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях