В Краснокамске юношу подозревают в попытке теракта на подстанции

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

В Пермском крае в городе Краснокамске задержан 18-летний юноша по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в следственном управлении СК региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По версии следствия, обвиняемый, будучи несовершеннолетним на момент преступления, вечером 5 марта поджег трансформаторную подстанцию, применив горючую смесь.

По версии следствия, юноша совершил преступление по указанию неизвестного лица через мессенджер за вознаграждение.

19 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка-иностранца, который облил бензином патрульный автомобиль в центре города. Предварительно установлено, что подросток получил указание поджечь полицейскую машину за вознаграждение от неизвестного в одном из мессенджеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.