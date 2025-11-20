 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом

ФСБ: в ДНР офицера попытались отравить пивом с боевым веществом
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Высокопоставленного российского военного попытались отравить в ДНР пивом с британским боевым отравляющим веществом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По подозрению в попытке отравления задержали местного жителя. Следователи полагают, что он должен был подарить военному две упаковки британского пива, в котором содержался яд. Алкоголь он получил от представителей украинской спецслужбы.

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
Общество
Дональд Трамп&nbsp;на военной базе&nbsp;&laquo;Эндрюс&raquo;

Подозреваемый должен был подарить это пиво офицеру российских Вооруженных сил, однако его задержали в момент передачи упаковок.

Алкоголь отправили на исследование, которое показало, что в нем содержится смесь «высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат». Последнее вещество — аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года, отметили в ФСБ.

Эта смесь, как уточнили в ведомстве, британского производства, при употреблении вызывает «мучительную смерть в течение 20 минут».

На фотографии, которую обнародовала ФСБ, можно увидеть две бутылки пива производства пивоварни Samuel Smith — India Ale и Imperial Stout. Это одна из старейших пивоварен Великобритании, расположенная в городке Тэдкастер (графство Северный Йоркшир) и основанная в 1758 году.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
