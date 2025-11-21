Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа

Фридрих Мерц (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на пятницу мероприятия, включая визит в берлинскую школу, для проведения срочной телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Позже украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал текст договора. Он содержит пункты:

— Признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями

— Конституционный отказ Украины от вступления в НАТО

— Ограничение численности ВСУ до 600 000 военнослужащих

— Поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8

— Использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины