Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на пятницу мероприятия, включая визит в берлинскую школу, для проведения срочной телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.
Ранее Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.
Позже украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал текст договора. Он содержит пункты:
— Признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями
— Конституционный отказ Украины от вступления в НАТО
— Ограничение численности ВСУ до 600 000 военнослужащих
— Поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8
— Использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины
