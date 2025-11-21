 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на пятницу мероприятия, включая визит в берлинскую школу, для проведения срочной телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.

Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Ранее Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Позже украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал текст договора. Он содержит пункты:
— Признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями
— Конституционный отказ Украины от вступления в НАТО
— Ограничение численности ВСУ до 600 000 военнослужащих
— Поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8
— Использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
