Лидеры Германии, Франции и Британии оценили усилия США по миру

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц (слева направо) (Фото: Ludovic Marin / POOL / EPA / ТАСС )

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские лидеры заверили его в своей непоколебимой и полной поддержке на пути к достижению прочного и справедливого мира. Об этом сообщает пресс-офис федерального правительства Германии.

Участники беседы положительно оценили усилия США по прекращению конфликта на Украине, особо отметив приверженность сохранению суверенитета Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Для достижения этих целей лидеры договорились о тесной координации как между собой, так и с другими европейскими партнерами и Вашингтоном.

При этом стороны указали, что нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой» для любого соглашения. Это противоречит тому плану, который предлагает США.

О начале телефонного разговора стало известно несколькими часами ранее. Его темой стал мирный план по Украине, разработанный в США.

Он состоит из 28 пунктов, в частности туда входят:

признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне;

ограничение численности украинских войск — до 600 тыс. бойцов;

поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;

использование $100 млрд замороженных активов с целью восстановления Украины.

Эти данные обнародовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.