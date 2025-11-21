 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лидеры Германии, Франции и Британии оценили усилия США по миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц (слева направо)
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц (слева направо) (Фото: Ludovic Marin / POOL / EPA / ТАСС )

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские лидеры заверили его в своей непоколебимой и полной поддержке на пути к достижению прочного и справедливого мира. Об этом сообщает пресс-офис федерального правительства Германии.

Участники беседы положительно оценили усилия США по прекращению конфликта на Украине, особо отметив приверженность сохранению суверенитета Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Для достижения этих целей лидеры договорились о тесной координации как между собой, так и с другими европейскими партнерами и Вашингтоном.

При этом стороны указали, что нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой» для любого соглашения. Это противоречит тому плану, который предлагает США.

О начале телефонного разговора стало известно несколькими часами ранее. Его темой стал мирный план по Украине, разработанный в США.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Он состоит из 28 пунктов, в частности туда входят:

  • признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне;
  • ограничение численности украинских войск — до 600 тыс. бойцов;
  • поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;
  • использование $100 млрд замороженных активов с целью восстановления Украины.

Эти данные обнародовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.

