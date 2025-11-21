Лидеры Германии, Франции и Британии оценили усилия США по миру
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские лидеры заверили его в своей непоколебимой и полной поддержке на пути к достижению прочного и справедливого мира. Об этом сообщает пресс-офис федерального правительства Германии.
Участники беседы положительно оценили усилия США по прекращению конфликта на Украине, особо отметив приверженность сохранению суверенитета Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Для достижения этих целей лидеры договорились о тесной координации как между собой, так и с другими европейскими партнерами и Вашингтоном.
При этом стороны указали, что нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой» для любого соглашения. Это противоречит тому плану, который предлагает США.
О начале телефонного разговора стало известно несколькими часами ранее. Его темой стал мирный план по Украине, разработанный в США.
Он состоит из 28 пунктов, в частности туда входят:
- признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне;
- ограничение численности украинских войск — до 600 тыс. бойцов;
- поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;
- использование $100 млрд замороженных активов с целью восстановления Украины.
Эти данные обнародовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.
