В Екатеринбурге арестовали учителя по делу о покушении на убийство детей
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетних. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 19 января. Об этом сообщает местное издание E1.ru
После вынесения решения Ваганов заявил журналистам, что не хотел никого убивать и не испытывал удовольствия от своих действий. Он также опроверг информацию СМИ о том, что подражал советскому маньяку Анатолию Сливко.
По данным издания E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий по игре на балалайке. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.
Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство несовершеннолетних.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин