Общество⁠,
0

В Екатеринбурге арестовали учителя по делу о покушении на убийство детей

Артем&nbsp;Ваганов
Артем Ваганов (Фото: Суды Свердловской области )

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетних. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 19 января. Об этом сообщает местное издание E1.ru

После вынесения решения Ваганов заявил журналистам, что не хотел никого убивать и не испытывал удовольствия от своих действий. Он также опроверг информацию СМИ о том, что подражал советскому маньяку Анатолию Сливко.

Учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство детей
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По данным издания E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий по игре на балалайке. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.

Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство несовершеннолетних.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство убийство детей преподаватель покушение на убийство суд арест расследование
