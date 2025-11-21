В Екатеринбурге арестовали учителя по делу о покушении на убийство детей

Артем Ваганов (Фото: Суды Свердловской области )

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство несовершеннолетних. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 19 января. Об этом сообщает местное издание E1.ru

После вынесения решения Ваганов заявил журналистам, что не хотел никого убивать и не испытывал удовольствия от своих действий. Он также опроверг информацию СМИ о том, что подражал советскому маньяку Анатолию Сливко.

По данным издания E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий по игре на балалайке. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.

Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство несовершеннолетних.