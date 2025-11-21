 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство детей

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова в Екатеринбурге обвинили в покушении на убийство несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Следователи направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга ходатайство об аресте Ваганова. Заседание по выбору меры пресечения назначено на 21 ноября.

По информации E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
обвинение убийство суд Свердловская область убийство детей
