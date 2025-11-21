Учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство детей
Преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова в Екатеринбурге обвинили в покушении на убийство несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
Следователи направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга ходатайство об аресте Ваганова. Заседание по выбору меры пресечения назначено на 21 ноября.
По информации E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин