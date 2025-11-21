Учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство детей

Преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова в Екатеринбурге обвинили в покушении на убийство несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Следователи направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга ходатайство об аресте Ваганова. Заседание по выбору меры пресечения назначено на 21 ноября.

По информации E1.ru, преподаватель приглашал детей к себе домой под видом дополнительных занятий. За деньги он предлагал им процедуры «проверки дыхания», в ходе которых душил полиэтиленовым пакетом. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Ваганова, пытается удушить подростка.