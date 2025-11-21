 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодарском крае подросток зарубил бабушку топором

Сюжет
Военная операция на Украине

Следователи предъявили обвинение 16-летнему жителю Туапсинского района в убийстве 58-летней бабушки, сообщает пресс-служба управлении СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 18 ноября подросток и его бабушка находились дома в поселке Южном. Во время бытовой ссоры подозреваемый нанес женщине множественные удары топором по голове, от которых она скончалась. После этого юноша попытался скрыть преступление: смыл кровь с топора, спрятал его и ушел из дома.

Подростка задержали. При проверке показаний на месте он показал место, где спрятал орудие убийства. Мальчику вменили ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Она предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.

Учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство детей
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В октябре в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летним подростком двух человек. Мальчика обвинили в том, что в ходе ссоры он зарезал в подъезде дома сверстницу, а потом ранил вышедшую на лестничную площадку соседку. От полученных ранений та скончались в больнице.

