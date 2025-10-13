В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку
В Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с убийством 14-летним подростком двух человек, в том числе несовершеннолетней, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.
В городе Шелехове 12 октября подозреваемый в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей раны ножом в подъезде дома, а потом ранил вышедшую на лестничную площадку соседку, которая пыталась помочь школьнице, сообщило ведомство.
От полученных ранений пострадавшие скончались в больнице.
Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В сентябре школьник в Иркутской области ударил ножом своего одноклассника. Жизни и здоровью пострадавшего угрозы не было.
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что между учащимися случился конфликт. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности.
