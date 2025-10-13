 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Иркутской области подросток зарезал школьницу и свою соседку

В Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с убийством 14-летним подростком двух человек, в том числе несовершеннолетней, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

В городе Шелехове 12 октября подозреваемый в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей раны ножом в подъезде дома, а потом ранил вышедшую на лестничную площадку соседку, которая пыталась помочь школьнице, сообщило ведомство.

От полученных ранений пострадавшие скончались в больнице.

Зарезавший прохожего у станции метро в Москве сдался полиции в Туле
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В сентябре школьник в Иркутской области ударил ножом своего одноклассника. Жизни и здоровью пострадавшего угрозы не было.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что между учащимися случился конфликт. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности.

