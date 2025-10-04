СВР Украины обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

Киев обвинил Китай в сотрудничестве с Россией в проведении спутниковой разведки Украины. Москва и Пекин подчеркивали, что двустороннее сотрудничество не нацелено против третьих стран

Последствия российского ракетного удара по заводу Flex в Мукачево (Фото: Zakarpat_ODA / Telegram)

Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине», заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров в комментарии агентству «Укринформ».

По словам Александрова, есть факты «высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения». Речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам», сказал он.

Конкретные цели украинская разведка не раскрывает.

Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран».