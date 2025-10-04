 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

СВР Украины обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев обвинил Китай в сотрудничестве с Россией в проведении спутниковой разведки Украины. Москва и Пекин подчеркивали, что двустороннее сотрудничество не нацелено против третьих стран
Последствия российского ракетного удара по заводу Flex в Мукачево
Последствия российского ракетного удара по заводу Flex в Мукачево (Фото: Zakarpat_ODA / Telegram)

Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине», заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров в комментарии агентству «Укринформ».

По словам Александрова, есть факты «высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения». Речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам», сказал он.

Конкретные цели украинская разведка не раскрывает.

Военные России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран».

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

