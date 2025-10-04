Украина обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов
Служба внешней разведки (СВР) Украины зафиксировала «факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине», заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров в комментарии агентству «Укринформ».
По словам Александрова, есть факты «высокого уровня сотрудничества России и Китая в проведении спутниковой разведки Украины с целью определения и допразведки стратегических объектов для поражения». Речь идет в том числе об объектах, которые «могут принадлежать иностранным инвесторам», сказал он.
Конкретные цели украинская разведка не раскрывает.
Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран».
