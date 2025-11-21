 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Экс-глава МИД Чехии назвал мирный план США «мюнхенским сценарием»

Сюжет
Военная операция на Украине
Ян Липавский
Ян Липавский (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Чехии в отставке Ян Липавский раскритиковал предложенный США мирный план по Украине, назвав его «мюнхенским сценарием», сообщает Česká televize 24.

«Хотя информация [о плане] отрывочна и не очень подтверждена, это, опять же, мюнхенский сценарий. Я неоднократно предупреждал против этого и всегда буду предостерегать», — сказал экс-министр.

Мюнхенский сговор — это соглашение, подписанное рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии — Невиллом Чемберленом, Эдуаром Даладье и Бенито Муссолини, об уступке территорий Чехословакии. Представители Праги не присутствовали при обсуждении условий и подписали документ по факту готовности. После этого Великобритания и Франция заключили с Германией декларации о взаимном ненападении. 

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал на украинском языке проект плана США урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным NBC, американский президент Дональд Трамп уже его одобрил.

Издание Axios сообщило, что помимо мирного плана США предоставили Украине дополнительный проект соглашения из трех пунктов.

В нем говорится, что любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», на что США вместе с союзниками будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Материалы по теме
