Общество
0

Россиянку осудят по делу о кокаине и российских моряках в Кабо-Верде

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Генпрокуратура направила в Белгородский районный суд дело Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в международной наркосхеме с перевозкой 8,7 т кокаина, сообщает «РИА Новости». Речь идет о деле российских моряков, осужденных в 2020 году в Кабо-Верде по обвинению в контрабанде наркотиков.

51-летней Зубаревой, в отношении которой уже утверждено обвинительное заключение, вменяют статью о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса). «Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, Зубарева, жительница Белгородской области, действовала совместно с гражданином Испании в составе международной преступной группы наркоторговцев. В 2018 году они подобрали и наняли экипаж грузового судна ESER, следовавшего под панамским флагом, и координировали все действия из России.

В Йемене сообщили о спасенном российском моряке с потопленного сухогруза
Политика

В начале февраля 2019 года в Кабо-Верде был задержан сухогруз ESER с российским экипажем на борту. Силовики нашли в его трюме 9,5 т кокаина, а моряков и капитана — жителей Нижнего Новгорода, Мурманска и Санкт-Петербурга арестовали.

Капитан заявил, что к контрабанде его принудил владелец судна, а также заверил, что команда не знала, какой груз находится на борту. Суд, однако, не согласился с этими доводами. В результате россиян осудили на сроки до 12 лет. В 2024 году осужденные моряки вернулись в Мурманскую область.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Полина Дуганова
Кабо-Верде моряки суд Генпрокуратура
