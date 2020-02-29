Суд Кабо-Верде признал российских моряков виновными в контрабанде кокаина

Судья не согласилась с доводами российского капитана о том, что 9,5 тонн наркотиков сухогруз перевозил из-за угроз со стороны владельца судна

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Суд островного африканского государства Кабо-Верде признал виновными российского капитана и членов его команды в контрабанде кокаина. Все они приговорены к различным срокам тюремного заключения

Как сообщает агентство Reuters, капитан сухогруза ESER Сергей Котловский приговорен к 12 годам тюремного заключения. Сам он лишь частично признал вину в провозе 9,5 тонн кокаина, заявив, что к контрабанде его принудил владелец судна. Он также уверял, что команда не знала о том, какой груз находится на борту.

Суд, однако, с доводами Котловского не согласился. Десять моряков были приговорены к десяти годам лишения свободы как соучастники контрабанды. Судья Анхела Родригес в обвинительном заключении заявила, что все члены экипажа знали о наличии наркотиков на борту и рассчитывали по итогам рейса на вознаграждение.

Адвокат моряков Мартиньо Ландим в свою очередь пообещал обжаловать приговор.

Сухогруз ESER, который шел из Южной Америки в Марокко, был задержан в порту города Прая в феврале 2019 года. Правоохранительные органы нашли в трюме корабля большую партию наркотиков кокаина. Моряки и капитан судна — жители Нижнего Новгорода, Мурманска и Санкт-Петербурга — были арестованы.

По информации RTVI, владельцем ESER является панамская компания во главе с мексиканцем Хавьером Ортисом Оламенди.