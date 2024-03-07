В Мурманск вернулись моряки, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду наркотиков

Осужденные в Кабо-Верде за наркотики моряки вернулись в Мурманск

Российские моряки, которых в 2019 году задержали в Кабо-Верде и осудили за контрабанду наркотиков, вернулись в Мурманскую область, сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер.

«Мурманские моряки, задержанные в 2019 году и осужденные в республике Кабо-Верде, вернулись домой», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В 2019-м Веллер был депутатом Госдумы от Мурманской области и оказывал помощь осужденным морякам: сотрудничал с посольством, МИДом, МВД и другими ведомствами, а также сам посещал островное государства.

«Рад, что все эти действия были не напрасны и наши моряки теперь вернулись к своим семьям и родственникам», — добавил он.

Сухогруз ESER, который шел из Южной Америки в Марокко, задержали в порту Кабо-Верде в феврале 2019 года. Правоохранительные органы нашли в трюме корабля 9,5 т кокаина и арестовали экипаж.

В 2020 году капитана судна приговорили к 12 годам заключения, а моряков — к 10 годам лишения свободы как соучастников. Капитан заявил, что к контрабанде его принудил владелец судна, а также заверил, что команда не знала о том, какой груз находится на борту, однако суд не согласился с его доводами.