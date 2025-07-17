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Политика ,  
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В Йемене сообщили о спасенном российском моряке с потопленного сухогруза

ВС Йемена: спасенный с потопленного сухогруза россиянин идет на поправку

В Йемене сообщили о спасенном российском моряке с потопленного сухогруза
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Военно-морские силы Йемена спасли российского моряка с потопленного в Красном море греческого сухогруза Eternity C, сообщил МИД правительства хуситов «РИА Новости».

«Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и еще несколько человек спасли Военно-морские силы Йемена», — рассказали в ведомстве.

Моряк находится на лечении в Йемене, его состояние заметно улучшилось, сообщили в министерстве.

По данным Reuters, сухогруз Eternity C впервые был атакован днем в понедельник, 7 июля, морскими беспилотниками. В ходе атаки были уничтожены спасательные шлюпки. К утру следующего дня судно дрейфовало и накренилось. В тот же день Eternity C снова подвергся атаке, из-за чего экипаж и охрана были вынуждены покинуть сухогруз. 9 июля утром судно затонуло.

Сухогруз, на котором пострадал россиянин, затонул в Красном море
Политика
Фото:Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Хуситы признали, что потопили судно Eternity C. «Военно-морские силы Йемена отреагировали на вызов, спасли часть экипажа судна, оказали им медицинскую помощь и доставили в безопасное место», — заявил представитель йеменской группировки.

Как сообщает Reuters, четыре человека погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении членов экипажа греческого сухогруза и потребовало «немедленно и безоговорочно» освободить их.

Сухогруз Eternity C ходил под флагом Либерии. Оператор судна — компания Cosmoship Management.

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Полина Минаева
Йемен происшествия Россия российские моряки
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