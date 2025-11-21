В МВД предупредили об угрозах терактов в закрытых телеграм-каналах
МВД регулярно выявляет и принимает меры по блокировке закрытых каналов и чатов в мессенджере Telegram с сообщениями о готовящихся террористических актах. Эти сообщества провоцируют панику, создавая видимость нападения на учебные заведения, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным МВД, в закрытых каналах и чатах распространяются угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах. В сообщениях злоумышленники используют данные, находящиеся в открытом доступе: личности учащихся, расписания уроков, внутренние школьные мероприятия. «Добавляя детали, злоумышленники создают иллюзию реальной опасности», — отмечает Волк.
По ее словам, основная задача организаторов каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий и ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям.
В октябре в одном из закрытых телеграм-каналов появились сообщения о готовящемся нападении на 13 школ в Чите. По словам очевидцев, в одно из учебных заведений приехала Росгвардия, а детей сняли с уроков. В начале мая был заблокирован канал, распространявший угрозы терактов в школах и полицейских участках Дагестана.
