 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В МВД предупредили об угрозах терактов в закрытых телеграм-каналах

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МВД регулярно выявляет и принимает меры по блокировке закрытых каналов и чатов в мессенджере Telegram с сообщениями о готовящихся террористических актах. Эти сообщества провоцируют панику, создавая видимость нападения на учебные заведения, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, в закрытых каналах и чатах распространяются угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах. В сообщениях злоумышленники используют данные, находящиеся в открытом доступе: личности учащихся, расписания уроков, внутренние школьные мероприятия. «Добавляя детали, злоумышленники создают иллюзию реальной опасности», — отмечает Волк.

По ее словам, основная задача организаторов каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха через дестабилизацию учебного процесса, отмену занятий и ослабление доверия к государственным образовательным учреждениям.

В октябре в одном из закрытых телеграм-каналов появились сообщения о готовящемся нападении на 13 школ в Чите. По словам очевидцев, в одно из учебных заведений приехала Росгвардия, а детей сняли с уроков. В начале мая был заблокирован канал, распространявший угрозы терактов в школах и полицейских участках Дагестана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
МВД Telegram мошенничество
Материалы по теме
Для обманувших Долину мошенников запросили сроки от 6 до 9,5 лет
Общество
Россиян предупредили о мошенниках «с письмами от Роскомнадзора и ФСБ»
Общество
В Москве задержали «группу поддержки» сим-боксов для мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 15:14 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 15:14
Умер актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Кодекс Готти» Общество, 15:23
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC Спорт, 15:15
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании Бизнес, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Россияне при падении ставок переложат деньги в жилье. Чем это грозит Недвижимость, 14:56
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Послу Азербайджана заявили о необходимости освободить 11 граждан России Политика, 14:54
FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке» Политика, 14:51
Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб Спорт, 14:50
Ресторатор сообщил об идее особой лицензии для кафе с российским вином Вино, 14:48
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался Общество, 14:48
Как достигать даже запредельных целей — инструкция Образование, 14:45