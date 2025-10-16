Бывшего замминистра ДНР обвинили в мошенничестве на ₽4 млрд

Юлия Мерваезова (Фото: Минстрой ДНР / VK)

Следствие предъявило бывшему первому заместителю министра по строительству Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при заключении госконтрактов на общую сумму свыше 4 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» после ознакомления с материалами дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

«Своими действиями [Мерваезова] причинила имущественный вред на сумму 4 млрд 126 млн 234 тыс. 385 руб. 20 коп.», — говорится в материалах уголовного дела.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что ущерб от действий фигурантов дела о мошенничестве мог составить около 5 млрд руб.

По версии следствия, в 2021–2022 годах Мерваезова, будучи директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК), переименованного позже в АО «СибирьПромГрупп», вывела деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов для Минобороны. Защита утверждает, что вменяемые ей преступления не связаны с работой в ВСК.

Мерваезову задержали в Пятигорске, а после доставили в Москву. 17 сентября Мещанский суд арестовал экс-чиновницу на два месяца.

Незадолго до задержания Мерваезовой, в июле, по этому делу был арестован бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 и советник генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадим Выгулярный, обвиненный в хищении средств для строительства объектов Ракетных войск стратегического назначения. Также по делу проходят экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.