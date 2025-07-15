В Москве арестовали экс-главу военно-строительного управления Выгулярного
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Главного военно-строительного управления № 8 и советника генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадима Выгулярного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича <...> на срок 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Выгулярного подозревают в хищении более 1 млн руб. из средств, выделенных по контрактам для строительства объектов РВСН.
По информации Mash, у Выгулярного есть недвижимость в Москве на сумму более 300 млн руб., а также новый автомобиль BMW X7.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов