В Москве арестовали экс-главу военно-строительного управления Выгулярного

Вадим Выгулярный (в центре) (Фото: ИжГТУ им. М.Т. Калашникова)

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Главного военно-строительного управления № 8 и советника генерального директора АО «Оргэнергострой» Вадима Выгулярного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича <...> на срок 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Выгулярного подозревают в хищении более 1 млн руб. из средств, выделенных по контрактам для строительства объектов РВСН.

По информации Mash, у Выгулярного есть недвижимость в Москве на сумму более 300 млн руб., а также новый автомобиль BMW X7.