Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет делать громких заявлений, а настроится на четкую работу с США и партнерами в Европе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал о серьезном разговоре с представителями США и сообщил о плане по прекращению конфликта. Он подчеркнул, что Украине нужен мир «с условиями, уважающими нашу независимость, наш суверенитет и достоинство». Президент отметил, что обозначил США важные для Украины моменты.

«Мы не будем делать громких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — написал Зеленский.

Он добавил, что ведет активные переговоры с европейскими лидерами, упомянув недавний разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, а также постоянные контакты с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

«В ближайшие дни планирую разговор с президентом [США Дональдом] Трампом», — добавил украинский лидер.

Материал дополняется