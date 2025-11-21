Белый дом объяснил, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»
Президент США Дональд Трамп «откровенен и честен», заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, почему республиканец 18 ноября назвал журналистку «свинкой».
«Послушайте, президент очень откровенен и честен со всеми в этой комнате. <...> И я думаю, что это одна из многих причин, по которой американский народ переизбрал этого президента, из-за его откровенности. И он разоблачает фейковые новости, когда их видит», — сказала пресс-секретарь.
Левитт также подчеркнула, что Трамп — «самый открытый президент», который предоставляет прессе «беспрецедентный доступ» и почти ежедневно отвечает на вопросы в Овальном кабинете. Левитт добавила, что такая открытость «более уважительна», чем поведение предыдущей администрации, которая, по ее словам, избегала общения с журналистами.
В ходе общения с репортерами на борту Air Force One 18 ноября одна из журналисток задала Трампу вопрос, почему он не хочет публиковать оставшиеся документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. В ответ республиканец попросил: «Тихо, свинка».
Вскоре, 20 ноября, Трамп подписал законопроект, обязывающий Министерство юстиции рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования по делу Эпштейна.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники