Белый дом объяснил, почему Трамп назвал журналистку «свинкой»

Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп «откровенен и честен», заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос, почему республиканец 18 ноября назвал журналистку «свинкой».

«Послушайте, президент очень откровенен и честен со всеми в этой комнате. <...> И я думаю, что это одна из многих причин, по которой американский народ переизбрал этого президента, из-за его откровенности. И он разоблачает фейковые новости, когда их видит», — сказала пресс-секретарь.

Левитт также подчеркнула, что Трамп — «самый открытый президент», который предоставляет прессе «беспрецедентный доступ» и почти ежедневно отвечает на вопросы в Овальном кабинете. Левитт добавила, что такая открытость «более уважительна», чем поведение предыдущей администрации, которая, по ее словам, избегала общения с журналистами.

В ходе общения с репортерами на борту Air Force One 18 ноября одна из журналисток задала Трампу вопрос, почему он не хочет публиковать оставшиеся документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. В ответ республиканец попросил: «Тихо, свинка».

Вскоре, 20 ноября, Трамп подписал законопроект, обязывающий Министерство юстиции рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования по делу Эпштейна.