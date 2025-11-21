«Известия»: в России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин

Российские власти прорабатывают вопрос об отмене утилизационного сбора для автомобилей, работающих на газовом топливе, говорится в нововведении проекта плана реализации Энергетической стратегии на период до 2050 года. Содержание документа передает газета «Известия».

В министерстве энергетики отметили, что поддерживает введение этой меры хотя бы на определенный период времени. «В обновленной энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — сообщили газете в министерстве.

В документе также содержатся меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, передают «Известия». План проходит межведомственное согласование.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

В ноябре правительство утвердило новые правила утильсбоора, которые вступят в силу с декабря. По ним базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а коэффициент по прогрессивной шкале — в зависимости от его мощности.

Льготные коэффициенты утильсбора сохранят для граждан, которые ввозят машины мощностью до 160 лошадиных сил. Машины с более мощным двигателем попадут под коммерческие тарифы.