Военная операция на Украине⁠,
0

В Германии призвали ЕС снять с России санкции в обмен на прекращение огня

Лидер немецкой партии призвала ЕС снять с России санкции для прекращения огня
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны Евросоюза должны предложить снять санкции с России и возобновить поставки энергоресурсов взамен на урегулирование украинского конфликта, заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети X.

Она напомнила о разгоревшемся на Украине коррупционном скандале и указала, что немецкое правительство планирует выделить Киеву масштабное финансирование, несмотря на «нехватку солдат» на поле боле. На этом фоне идея выдать Украине «репарационный кредит», по словам Вагенкнехт, является «возмутительной».

«Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня», — написала она.

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Репарационный кредит» для Украины представляет из себя заем до €140 млрд за счет заблокированных активов России в Евросоюзе. Он предполагает, что Киев сможет вернуть средства после того, как Москва выплатит украинской стороне репарации.

Заявление Вагенкнехт было сделано на фоне коррупционного скандала на Украине, связанного с хищениями вокруг «Энергоатома». Согласно обнародованным материалам, участники группы, среди которых фигурирует соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов.

Ранее депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет.

В Кремле неоднократно осуждали западные санкции. Власти России предупреждали о судебных тяжбах в случае изъятия активов и называли это воровством.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Теги
Александра Озерова
Германия санкции санкции против России энергоресурсы
