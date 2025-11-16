В АдГ дали прогноз на возобновление энергопартнерства Германии и России

Энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, возможно — и быстрее, заявил депутат ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее», — сказал депутат.

Котре отметил, что Германия ранее получала стабильные и недорогие российские энергоносители, а отказ от них, по его мнению, привел к деиндустриализации.

Он выразил надежду на изменения в энергетической политике ФРГ с формированием «нового миропорядка» и развитием многополярности и БРИКС.

Слова Котре прозвучали на симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сочи, куда несколько депутатов АдГ, включая Штеффена Котре, прибыли 15 ноября. Поездка вызвала резкую критику внутри АдГ и со стороны других немецких политиков, которые считают такие визиты пророссийскими и потенциально угрожающими безопасности Германии.