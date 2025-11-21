 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пентагон направил почти $30 млн из помощи Украине в производство США

Пентагон направил почти $30 млн из выделенных для Украины в производство США
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны США выделило $29,9 млн. в американскую горнодобывающую компанию ElementUS Minerals. Грант был взят из средств, выделенных законом о дополнительной помощи Украине от 2022 года, говорится на сайте Пентагона.

Финансирование пойдет на создание объекта по добыче и очистке галлия и скандия из промышленных отходов в штате Луизиана. Эти минералы необходимы США для оборонных производств и оборудования, объяснил помощник министра обороны по вопросам политики развития промышленной базы Майк Каденацци.

«Этот грант позволит ElementUSA извлекать галлий и скандий из отходов переработки, что поддержит работу Министерства обороны США по расширению поставок критически важных минералов, необходимых для многочисленных оборонных компонентов и платформ», — добавил исполняющий обязанности заместителя помощника военного министра по вопросам устойчивости промышленной базы Джеффри Фрэнкстон.

В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине
Политика
Мария Мальмер Стенергард

Закон, предусматривающий выделение дополнительной помощи Украине, был подписан бывшим президентом США Джо Байденом в мае 2022 года. Он предусматривал выделение Киеву $40,1 млрд в виде дополнительных ассигнований на 2022 финансовый год.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

