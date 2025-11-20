Мария Мальмер Стенергард (Фото: Claudio Bresciani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны выделяют на помощь Украине непропорционально большие средства по сравнению с другими членами НАТО, — она сообщила свое мнение изданию Politico.

«Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе», — отметила министр. Она подчеркнула, что североевропейские государства с общим населением менее 30 млн человек обеспечивают треть всей военной помощи Украине от НАТО, в то время как общее население стран альянса приближается к одному млрд.

«Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше о том, чего не делают другие», — возмутилась Стенергард.

Издание приводит конкретные цифры: с начала конфликта Дания передала Украине помощь на сумму €10 млрд, что составляет 3% от ВВП страны. В то же время Испания выделила лишь €1,5 млрд, или 0,2% от своего ВВП. Такой дисбаланс вызывает растущее беспокойство на севере Европы.

The Economist ранее сообщил, что к концу текущего года оборонные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в бюджете, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов достигнут около $360 млрд. Только в 2025-м расходы на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны.

Также издание подсчитало, что для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026–2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений. Такая сумма даст ей возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику, утверждает The Economist.

Россия осуждает любую помощь Киеву, как военную, так и финансовую. Продолжая финансовую поддержку, западные страны лишь ухудшают положение Украины и исход конфликта для нее, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.