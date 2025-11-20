 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Мальмер Стенергард
Мария Мальмер Стенергард (Фото: Claudio Bresciani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны выделяют на помощь Украине непропорционально большие средства по сравнению с другими членами НАТО, — она сообщила свое мнение изданию Politico.

«Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе», — отметила министр. Она подчеркнула, что североевропейские государства с общим населением менее 30 млн человек обеспечивают треть всей военной помощи Украине от НАТО, в то время как общее население стран альянса приближается к одному млрд.

«Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше о том, чего не делают другие», — возмутилась Стенергард.

Издание приводит конкретные цифры: с начала конфликта Дания передала Украине помощь на сумму €10 млрд, что составляет 3% от ВВП страны. В то же время Испания выделила лишь €1,5 млрд, или 0,2% от своего ВВП. Такой дисбаланс вызывает растущее беспокойство на севере Европы.

The Economist ранее сообщил, что к концу текущего года оборонные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в бюджете, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов достигнут около $360 млрд. Только в 2025-м расходы на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны.

Также издание подсчитало, что для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026–2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений. Такая сумма даст ей возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику, утверждает The Economist.

Россия осуждает любую помощь Киеву, как военную, так и финансовую. Продолжая финансовую поддержку, западные страны лишь ухудшают положение Украины и исход конфликта для нее, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Швеция МИД финансовая помощь финансы Украина
Материалы по теме
Telegraph рассказала о схеме «деньги за землю» в плане США по Украине
Политика
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России
Политика
Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 15:53
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу Образование, 16:09
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 16:04
«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай Общество, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года» Спорт, 15:56
Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?» Политика, 15:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре Политика, 15:56
Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео Технологии и медиа, 15:49
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске Политика, 15:46
В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине Политика, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Налоговые льготы при продаже жилья расширили. Как это отразится на рынке Недвижимость, 15:38
BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова Политика, 15:38