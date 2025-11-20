«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай
Причиной переноса рейса Петербург-Дубай могла стать течь топливного бака самолета. Об этом сообщает «Фонтанка».
Самолет FZ 992 авиакомпании Flydubai должен был вылететь 20 ноября в 00:25. Его отложили до следующего дня. 45 пассажиров из 126 разместили в гостинице.
Ранее о переносе рейса из-за технических причин сообщала Северо-Западная транспортная прокуратура. Там уточнили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг.
14 ноября десятки петербуржцев не могли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет). Рейс авиакомпании Air Cairo задержали более чем на 16 часов. Пассажиров разместили в бизнес-зале. Конкретной информации о причинах переноса рейса также не было.
