Из-за технической неисправности в Екатеринбурге задержали рейс на Фукуок
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан вылет рейса ZF-2637 авиакомпании Azurair на вьетнамский остров Фукуок. Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
На рейсе 330 пассажиров. 60 человек разместили в гостинице, остальные отказались от размещения и остаются в здании аэропорта. Всем пассажирам предоставили горячее питание и напитки.
Для защиты прав пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная прокуратуры. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение авиационных правил, включая предоставление положенных услуг при задержке рейса.
Ранее из-за непогоды и ограничений на полеты вылеты задержали в четырех городах Сибири — Норильске, Красноярске, Новокузнецке и Омске. Из Норильска пассажиры авиакомпании «НордСтар» не могли вылететь в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург из-за плохой погоды в районе воздушной гавани, а также из-за позднего прибытия самолетов. Кроме того, из-за непогоды и ограничений в городах назначения из Красноярска не смогли отправиться рейсы компаний «НордСтар» и «Азимут» в Норильск и Уфу. По тем же причинам в аэропортах Новокузнецка и Омска задержали вылеты в Казань и Бованенково.
