Аэропорт Саратова приостановил рейсы

Аэропорт Саратова временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах стало известно в 2:16 мск (3:16 по местному времени).

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Предыдущий раз аэропорт Саратова вводил временные ограничения на полеты вечером 15 ноября, они продлились около 10 часов.

В ночь на 17 ноября на несколько часов закрывали для полетов аэропорты Пензы и Тамбова.