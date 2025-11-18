 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова приостановил рейсы

Росавиация: аэропорт Саратова приостановил рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах стало известно в 2:16 мск (3:16 по местному времени).

Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Предыдущий раз аэропорт Саратова вводил временные ограничения на полеты вечером 15 ноября, они продлились около 10 часов.

В ночь на 17 ноября на несколько часов закрывали для полетов аэропорты Пензы и Тамбова.

